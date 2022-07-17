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1 час назад

Греф рассказал, как сдержать укрепление рубля

ТАССиещё 7

Сдержать укрепление рубля можно за счет валютных интервенций или расширения импорта. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф после церемонии открытия фонтанного комплекса, построенного при поддержке Сбера.

Греф рассказал, как сдержать укрепление рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сдержать укрепление курса [рубля] можно либо за счет валютных интервенций, либо за счет расширения возможностей для импорта. Покупки твердой валюты для накопления ФНБ сейчас недоступны, поэтому Минфин изучает возможности покупок юаня и других мягких валют. А далее ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами", - отметил Греф.

Глава Сбербанка высказал мнение, что рубль укрепился по нескольким причинам.

"Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился - валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт - валюту стало сложнее тратить", - подчеркнул Греф.

Рынки,Цена на нефть,Герман Греф,Сбербанк России,
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