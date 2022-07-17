Греф рассказал, как сдержать укрепление рубля

"Сдержать укрепление курса [рубля] можно либо за счет валютных интервенций, либо за счет расширения возможностей для импорта. Покупки твердой валюты для накопления ФНБ сейчас недоступны, поэтому Минфин изучает возможности покупок юаня и других мягких валют. А далее ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами", - отметил Греф.