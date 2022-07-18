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1 час назад

Bloomberg: укрепление доллара бьет по Европе и остальному миру

ТАССиещё 1

Рост курса доллара по отношению к другим валютам создает дополнительную нагрузку на экономику Европы и других стран мира. Такое мнение выразило в воскресенье агентство Bloomberg.

Bloomberg: укрепление доллара бьет по ЕС и остальному миру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его оценке, укрепление доллара создает порочный круг, когда растущая цена на эту валюту заставляет другие страны укреплять собственные валюты и нести финансовые потери, что вновь заставляет доллар расти. "У нас есть европейская проблема, которая давит на евро, что повышает курс доллара, ухудшая производственный цикл, и все повторяется вновь", - приводит агентство слова Джона Турека, основателя компании JST Advisors.

Ожидается, что Европейский центральный банк в этом месяце повысит ключевую ставку впервые с 2011 года. У Германии - крупнейшей экономики Европы - монетарные проблемы накладываются на рост цен на газ, что в свою очередь бьет по промышленности. "Мы находимся в состоянии своего рода валютной войны <...>. Учитывая природу [валютного] шока, центробанкам есть смысл концентрироваться на [собственной] валюте", - резюмировал Турек.

Зона евро в результате санкций ЕС в отношении России столкнулась с рекордной за все время своего существования инфляцией, которая в мае достигла 8,1% в годовом исчислении после 7,4%, зафиксированных в апреле. В начале июня ЕЦБ сообщил, что намерен повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов на июльском заседании. В сообщении регулятора также отмечалось, что если темпы инфляции останутся на высоком уровне, то, возможно, придется вновь повышать ставку ЕЦБ в сентябре.

Рынки,Экономика России,Джон Турек,ЕЦБ,ЕС,
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