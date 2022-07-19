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46 минут назад

Курс доллара опустился до 55,43 рубля

Газета.Ruиещё 32

Центральный банк России установил официальные курсы доллара и евро на среду, 20 июля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара опустился до 55,43 рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, официальный курс валюты США к руб. снизился на 1,1246 руб., до 55,437 руб., курс евро — на 70,63 копейки, до 56,4463 руб.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что для реального понимания курса рубля стоит прибавлять к нему 5-7%.

По его словам, фактически настоящий курс рубля устанавливают Банк России и Мосбиржа, однако на рынке понимают, что пока доступ нерезидентам на биржу ограничен, стоимость нацвалюты несколько занижена.

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