Российские власти хотят, чтобы страны ЕАЭС перестали продавать госорганам РФ перемаркированную западную технику и начали поставлять продукцию собственного производства. Как пишет «Коммерсант», для этого Москва разработала поправки в правила госзакупок вычислительной техники, серверов и систем хранения данных в ЕАЭС.

Документ уже направлен Евразийской экономической комиссии.

«Коммерсант» отмечает, что российские власти не хотят, чтобы сценарий с «белорусскими» креветками (речь идет о реэкспорте в Россию запрещенных товаров из ЕС) повторился на рынке оборудования для IT.

В предложенных Россией поправках отмечается, что от производителей электроники из ЕАЭС, поставляющих технику госорганам РФ, потребуется полный набор конструкторской документации на изделие, исключительные права на товарный знак и образцы исходного кода софта, собственное производство или контрактная сборка в стране.

Также у таких производителей должны быть сервисные центры и они не должны находиться под контролем иностранных компаний.