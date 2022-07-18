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1 час назад

СМИ узнали о планах России отказаться от западной техники из ЕАЭС

Мария Иванова

Российские власти хотят, чтобы страны ЕАЭС перестали продавать госорганам РФ перемаркированную западную технику и начали поставлять продукцию собственного производства. Как пишет «Коммерсант», для этого Москва разработала поправки в правила госзакупок вычислительной техники, серверов и систем хранения данных в ЕАЭС.

Документ уже направлен Евразийской экономической комиссии.

«Коммерсант» отмечает, что российские власти не хотят, чтобы сценарий с «белорусскими» креветками (речь идет о реэкспорте в Россию запрещенных товаров из ЕС) повторился на рынке оборудования для IT.

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В предложенных Россией поправках отмечается, что от производителей электроники из ЕАЭС, поставляющих технику госорганам РФ, потребуется полный набор конструкторской документации на изделие, исключительные права на товарный знак и образцы исходного кода софта, собственное производство или контрактная сборка в стране.

Также у таких производителей должны быть сервисные центры и они не должны находиться под контролем иностранных компаний.

Аналитический центр НАФИ и компания «Киберпротект» ранее выяснили, что треть российских компаний уже начали или планируют переходить на отечественный софт и электронику. Около 14 процентов компаний не готовы рассматривать такой вариант вообще.

Рынки,Коммерсант,ЕАЭС,Евразийская экономическая комиссия,ЕС,
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