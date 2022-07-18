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1 час назад

Bloomberg рассказал о «роковой петле» доллара

Lenta.ru

Индекс доллара достиг самого высокого уровня за всю историю наблюдений, при этом он обновил многолетние максимумы по отношению к таким валютам, как евро и иена. Это может стать началом «роковой петли» доллара, пишет Bloomberg.

Подавляющее большинство трансграничной торговли по-прежнему деноминировано в долларах, а укрепление американской валюты исторически приводило к серьезным ударам по мировой экономике, отмечает издание. Основатель JST Advisors Джон Турек сказал, что на фоне более высокой, чем ожидалось, инфляции и высоких цен на сырьевые товары существует опасение, что мир ждет «гибельная петля» доллара.

«Проблемы в Европе создают давление на евро, что толкает доллар вверх, что ухудшает производственный цикл, что снова усугубляет проблемы», — пояснил он.

У Федеральной резервной системы (ФРС) сейчас гораздо меньше возможностей для маневра, чтобы изменить курс, отмечает издание.

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Доллар занимает особое положение на мировых рынках. Когда инвесторы обеспокоены, они, как правило, бросаются в безопасные долларовые активы, укрепляя валюту еще больше. Это одна из причин, по которой доллар вырос, когда рынки рухнули в марте 2020 года, и почему он укрепляется сейчас, поясняет Bloomberg.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее объяснила укрепление доллара сильным экономическим ростом страны. 13 июля доллар на международном рынке стал дороже евро.

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