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1 час назад

Доллару грозит «роковая петля»

Никита Бородкин

Индекс доллара достиг самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Как сообщает Bloomberg, показатель обновил многолетние максимумы по отношению к евро и иене, а такое развитие событий может стать началом «роковой петли».

Подавляющее большинство трансграничной торговли все еще деноминировано в долларах, а укрепление валюты приводило к серьезным ударам по мировой экономике. Как отмечает основатель JST Advisors Джон Турек, на фоне более высокой инфляции и высоких цен на сырьевые товары есть риск появления «гибельной петли» доллара.

«Проблемы в Европе создают давление на евро, что толкает доллар вверх, что ухудшает производственный цикл, что снова усугубляет проблемы», — пояснил он.

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При этом отсутствие у Федеральной резервной системы (ФРС) США достаточных возможностей для маневра не позволяет должным образом повлиять на курс валюты.

Рынки,Джон Турек,ФРС,
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