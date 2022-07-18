Доллару грозит «роковая петля»

Индекс доллара достиг самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Как сообщает Bloomberg, показатель обновил многолетние максимумы по отношению к евро и иене, а такое развитие событий может стать началом «роковой петли».

Подавляющее большинство трансграничной торговли все еще деноминировано в долларах, а укрепление валюты приводило к серьезным ударам по мировой экономике. Как отмечает основатель JST Advisors Джон Турек, на фоне более высокой инфляции и высоких цен на сырьевые товары есть риск появления «гибельной петли» доллара.

«Проблемы в Европе создают давление на евро, что толкает доллар вверх, что ухудшает производственный цикл, что снова усугубляет проблемы», — пояснил он.