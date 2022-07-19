В России впервые за пять лет подешевели стройматериалы

«Сейчас во втором квартале мы впервые за 5 лет получили снижение цен, но в 3-4-м кварталах снижения уже не ожидается. Рынок начинает потихоньку восстанавливаться, снижаются процентные ставки на кредиты, ипотека также восстанавливаются. В то же время появляются определенные провалы каких-то позиций из-за уходов иностранных компаний с российского рынка, то есть в определенных категориях начнет наблюдаться дефицит уже к осени, а это неминуемо подтолкнет цены вверх», — отметил Федяков.