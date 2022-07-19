В России впервые за пять лет подешевели стройматериалы

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков заявил, что впервые за пять лет цены на стройматериалы стали снижаться. Как сообщает URA.RU, эксперт подчеркнул, что это ненадолго.
«Сейчас во втором квартале мы впервые за 5 лет получили снижение цен, но в 3-4-м кварталах снижения уже не ожидается. Рынок начинает потихоньку восстанавливаться, снижаются процентные ставки на кредиты, ипотека также восстанавливаются. В то же время появляются определенные провалы каких-то позиций из-за уходов иностранных компаний с российского рынка, то есть в определенных категориях начнет наблюдаться дефицит уже к осени, а это неминуемо подтолкнет цены вверх», — отметил Федяков.
По этой причине, уверен аналитик, дальше цены на стройматериалы будут расти. Тем, кто занимается стройкой или ремонтом, Федяков посоветовал закупать их сейчас — в дальнейшем это обойдется значительно дороже.
Эксперт подчеркнул, что падение цен можно объяснить перегревом рынка, падением доходов населения и растущими кредитными ставками.