Курс доллара снова упал

Курс доллара во время валютных торгов на Московской бирже во вторник, 19 июля, опустился ниже 56 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на торги Мосбиржи, начавшей работу.

Фото: ТАСС ТАСС

Данных показателей американская валюта на торгах достигла впервые с 5 июля текущего года.

Согласно информации на 10.04 мск, курс доллара становился ниже на 0,62% — до 55,99 руб. Спустя 5 минут, к 10.09, курс продолжил снижаться до 0.,71%, установившись в районе 55,94 руб.

В свою очередь курс евро снижался на 0,17%, до 57,05 руб.

Ранее аналитик Валерий Емельянов рекомендовал положить валюту на депозит или обменять их на юани.