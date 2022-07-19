Курс доллара снова упал

Впервые со 5 июля доллар в начале торгов на Московской бирже опустился ниже 56 рублей. Об этом пишет РИА Новости.
При открытии торгов на бирже американская валюта упала в цене на 34 копейки, опустившись ниже отметки в 56 рублей. В свою очередь евро подешевело на 44 копейки, до 56,7 рубля.
Уже к 10:20 падение доллара к рублю ускорилось до 0,78%. Американская валюта торговалась на уровне 55,85 рублей, сообщает ТАСС.
12 июля на торгах Мосбиржи курсы доллара и евро к рублю сравнялись впервые за 20 лет. Обе валюты стоили по 59,3 рубля. По словам зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, ослабление евро стало последствием антироссийских санкций. Он посоветовал россиянам хранить деньги в рублях.
В свою очередь данные опроса Superjob свидетельствуют, что россияне стали больше доверять национальной валюте. 43% респондентов считают, что рубль лучше всего подходит для хранения средств. Это почти в два раза больше, чем в январе, и на 10% больше, чем в марте.