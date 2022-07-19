Курс доллара снова упал

Впервые со 5 июля доллар в начале торгов на Московской бирже опустился ниже 56 рублей. Об этом пишет РИА Новости.

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При открытии торгов на бирже американская валюта упала в цене на 34 копейки, опустившись ниже отметки в 56 рублей. В свою очередь евро подешевело на 44 копейки, до 56,7 рубля.

Уже к 10:20 падение доллара к рублю ускорилось до 0,78%. Американская валюта торговалась на уровне 55,85 рублей, сообщает ТАСС.

12 июля на торгах Мосбиржи курсы доллара и евро к рублю сравнялись впервые за 20 лет. Обе валюты стоили по 59,3 рубля. По словам зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, ослабление евро стало последствием антироссийских санкций. Он посоветовал россиянам хранить деньги в рублях.