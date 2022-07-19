Курс биткоина взлетел

Стоимость биткоина во вторник, 19 июля, поднялась на бирже Binance на 8,83%, до $23,6 тыс. Такой рост криптовалюты был зафиксирован впервые за пять недель. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные торгов.
По сведениям портала CoinMarketCap, калькулирующего среднюю цену по основным биржам, его стоимость поднималась в течение суток на 7,51%. Средняя стоимость одной единицы составила $23,463 тыс.
Старший рыночный аналитик Oanda Corp Эдвар Мойя пояснил, что биткоин вернулся к уровню свыше $22 тыс. вследствие различных факторов. В частности, некоторые игроки на понижение прекратили активную деятельность на рынке криптовалют.
Ранее сообщалось о резком падении биткоина. Он был вызван чрезмерно жесткой политикой Федеральной резервной службы США.