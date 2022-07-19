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1 час назад

Курс биткоина взлетел на 9%

Илья Родин

Стоимость биткоина во вторник, 19 июля, поднялась на бирже Binance на 8,83%, до $23,6 тыс. Такой рост криптовалюты был зафиксирован впервые за пять недель. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

Курс биткоина взлетел
Фото: ReutersReuters

По сведениям портала CoinMarketCap, калькулирующего среднюю цену по основным биржам, его стоимость поднималась в течение суток на 7,51%. Средняя стоимость одной единицы составила $23,463 тыс.

Старший рыночный аналитик Oanda Corp Эдвар Мойя пояснил, что биткоин вернулся к уровню свыше $22 тыс. вследствие различных факторов. В частности, некоторые игроки на понижение прекратили активную деятельность на рынке криптовалют.

Ранее сообщалось о резком падении биткоина. Он был вызван чрезмерно жесткой политикой Федеральной резервной службы США.

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