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1 час назад

Акции Qiwi на Мосбирже росли почти на 6%

ТАСС

Акции компании Qiwi в ходе торгов на Московской бирже в среду росли почти на 6% после новостей о тендерном предложении сооснователя и основного владельца Qiwi Сергея Солонина по выкупу бумаг компании, свидетельствуют данные торговой площадки.

Акции Qiwi на Мосбирже росли почти на 6%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным биржи на 10:06, акции компании росли на 5,9%, до 296 рублей за бумагу. К 10:35 цена акций замедлила рост до 3,22% и составляет 288,5 рублей за бумагу.

19 июля компания Dalliance Services Company, которая принадлежит сооснователю и основному владельцу Qiwi Сергею Солонину, пересмотрела свои заявления о тендерном предложении по выкупу акций платежного сервиса Qiwi. В новом предложении обозначена четкая цена за акцию $2,5, хотя ранее указывался диапазон от $2,2 до $2,7, и определено количество акций к возможной покупке.

О предложении о выкупе акций Qiwi впервые компания сообщила 7 июля. Так, Dalliance Services Company предлагала акционерам Qiwi выкупить у них обыкновенные акции класса B и ADR за наличные средства по цене от $2,2 до $2,7 за бумагу. Срок действия предложения - до 07:00 4 августа, если не будет пролонгации.

Рынки,Сергей Солонин,Qiwi,Московская биржа,
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