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26 минут назад

Болгария планирует дополнительные поставки газа из Азербайджана

Елена Прошина

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков планирует посетить Азербайджан, чтобы обсудить дополнительные поставки газа. Об этом сообщает информационное агентство «ПРАЙМ» со ссылкой на Болгарское национальное радио (БНР).

Болгария планирует дополнительные поставки газа от Азербайджана
Фото: ReutersReuters

«Во всей Европе газовый кризис – это факт. Поэтому я намерен в ближайшие дни отправиться в Азербайджан, где у меня будет встреча с президентом Алиевым, чтобы продолжить обсуждение вопроса об увеличении поставок газа. Мы одна из трех стран Евросоюза, которые реально имеют доступ к этому дешевому и безопасному газовому ресурсу», – заявил Кирил Петков.

Из-за отказа некоторых европейских компаний оплачивать поставки газа по новой рублевой схеме компания «Газпром» прекратила поставки газа в ряд стран Европы. Одной из таких газовых компаний стала Болгарская «Булгаргаз».

Напомним, что ранее Болгария отказалась от части санкций против России.

Рынки,Кирил Петков,Газпром,ЕС,
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