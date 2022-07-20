Болгария планирует дополнительные поставки газа от Азербайджана

«Во всей Европе газовый кризис – это факт. Поэтому я намерен в ближайшие дни отправиться в Азербайджан, где у меня будет встреча с президентом Алиевым, чтобы продолжить обсуждение вопроса об увеличении поставок газа. Мы одна из трех стран Евросоюза, которые реально имеют доступ к этому дешевому и безопасному газовому ресурсу», – заявил Кирил Петков.