Болгария планирует дополнительные поставки газа от Азербайджана

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков планирует посетить Азербайджан, чтобы обсудить дополнительные поставки газа. Об этом сообщает информационное агентство «ПРАЙМ» со ссылкой на Болгарское национальное радио (БНР).
«Во всей Европе газовый кризис – это факт. Поэтому я намерен в ближайшие дни отправиться в Азербайджан, где у меня будет встреча с президентом Алиевым, чтобы продолжить обсуждение вопроса об увеличении поставок газа. Мы одна из трех стран Евросоюза, которые реально имеют доступ к этому дешевому и безопасному газовому ресурсу», – заявил Кирил Петков.
Из-за отказа некоторых европейских компаний оплачивать поставки газа по новой рублевой схеме компания «Газпром» прекратила поставки газа в ряд стран Европы. Одной из таких газовых компаний стала Болгарская «Булгаргаз».
Напомним, что ранее Болгария отказалась от части санкций против России.