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1 час назад

В США рассчитывают на возобновление работы газопровода «Северный поток»

Елена Прошина

Госдеп США заявил, что рассчитывает на возобновление работы газопровода «Северный поток». В департаменте добавили, что видят газопровод в качестве фактора энергобезопасности Европы. Об этом сообщает информационное агентство РИА «Новости».

В США рассчитывают на возобновление работы газопровода «Северный поток»
Фото: nord-stream.comnord-stream.com

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что до тех пор, пока Евросоюз не снизит зависимость от российских газа, возобновление поставок газа позволит странам Европы восполнить свои резервы, повысив энергетическую безопасность и устойчивость.

«Северный поток был бы важным элементом этого... Мы приняли к сведению, расценивайте их как пожелаете, публичные заявления о том, что «Газпром» будет выполнять существующие контракты», – заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Напомним, что ранее власти Германии оценили мощность «Северного потока» в случае возобновлении поставок.

Рынки,Нед Прайс,Газпром,Госдеп США,ЕС,
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