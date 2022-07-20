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1 час назад

Новак назвал условие прекращения поставок российской нефти

Илья Родин

Российские официальные лица на фоне высказываний лидеров стран «Большой семерки» (G7) об искусственном регулировании цен на нефтяном рынке заявляют об ответных мерах Москвы. Так, вице-премьер Александр Новак пояснил в среду, 20 июля, что Россия прекратит поставки нефти, если это станет невыгодным. Об этом пишет ТАСС.

Новак назвал условие прекращения поставок российской нефти
Фото: ТАССТАСС

Новак подчеркнул, что если лидеры государств G7 установят слишком низкие цены, которые не будут покрывать расходы на добычу, транспортировку нефти, то Москва прекратит поставки «черного золота» на мировые рынки.

Экономисты предупредили ранее о рисках нерыночного регулирования цен на нефть. Они отметили, что подобные меры, направленные на снижение стоимости энергоресурса на мировом рынке, могут привести к обратному результату.

Путин: цены на нефть «взлетят до небес» из-за потолка стоимости

По их мнению, против ценовой политики США и союзных им стран могут выступить Китай и Индия. Кроме того, Москва должна будет предпринять те или иные меры для защиты своих интересов.

Рынки,Александр Новак,Владимир Путин,
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