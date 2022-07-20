Новак назвал условие прекращения поставок российской нефти

Российские официальные лица на фоне высказываний лидеров стран «Большой семерки» (G7) об искусственном регулировании цен на нефтяном рынке заявляют об ответных мерах Москвы. Так, вице-премьер Александр Новак пояснил в среду, 20 июля, что Россия прекратит поставки нефти, если это станет невыгодным. Об этом пишет ТАСС.

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Новак подчеркнул, что если лидеры государств G7 установят слишком низкие цены, которые не будут покрывать расходы на добычу, транспортировку нефти, то Москва прекратит поставки «черного золота» на мировые рынки.

Экономисты предупредили ранее о рисках нерыночного регулирования цен на нефть. Они отметили, что подобные меры, направленные на снижение стоимости энергоресурса на мировом рынке, могут привести к обратному результату.