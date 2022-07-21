Минфин США назвал сроки введения потолка цен на нефть из РФ

Министерство финансов США надеется на заключение соглашения по установлению предельной цены на российскую нефть к декабрю 2022 года. Об этом заявил замглавы ведомства Уолли Адейемо на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, передает ТАСС.

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В тот период Евросоюз заблокирует страховку танкеров с топливом из России, подчеркнул он.

«Мы следуем за тем, что делают европейцы. В шестом пакете санкций они отметили идею, что могут рассмотреть потолок цен. Но они также сказали, что планируют к сентябрю ввести меры относительно страхования нефти»,— подчеркнул Адейемо.

По его словам, американские власти стремятся к тому, чтобы после вступления в силу запрета на страхование к декабрю США могли добавить к этому потолок цен для снижения стоимости энергоносителей.

Ранее вице-премьер России Александр Новак предупредил о прекращении поставок нефти на мировые рынки в том случае, если предельная стоимость нефти не будет покрывать затраты на добычу.

Сейчас страны G7 двигаются в сторону введения предельных цен на российскую нефть для ограничения доходов РФ.