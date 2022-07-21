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1 час назад

В США назвали срок введения потолка цен на российскую нефть

Лера Букина

Министерство финансов США надеется на заключение соглашения по установлению предельной цены на российскую нефть к декабрю 2022 года. Об этом заявил замглавы ведомства Уолли Адейемо на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, передает ТАСС.

Минфин США назвал сроки введения потолка цен на нефть из РФ
Фото: ТАССТАСС

В тот период Евросоюз заблокирует страховку танкеров с топливом из России, подчеркнул он.

«Мы следуем за тем, что делают европейцы. В шестом пакете санкций они отметили идею, что могут рассмотреть потолок цен. Но они также сказали, что планируют к сентябрю ввести меры относительно страхования нефти»,— подчеркнул Адейемо.

По его словам, американские власти стремятся к тому, чтобы после вступления в силу запрета на страхование к декабрю США могли добавить к этому потолок цен для снижения стоимости энергоносителей.

Ранее вице-премьер России Александр Новак предупредил о прекращении поставок нефти на мировые рынки в том случае, если предельная стоимость нефти не будет покрывать затраты на добычу.

Сейчас страны G7 двигаются в сторону введения предельных цен на российскую нефть для ограничения доходов РФ.

Как сообщалось в начале июня, Лондон и Евросоюз достигли договоренности в вопросе запрета на страхование судов, которые перевозят топливо из России.

Рынки,Александр Новак,Казначейство США,ЕС,
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