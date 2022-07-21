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1 час назад

Курс доллара в четверг днем начал резко расти

Лера Букина

Во второй половине дня четверга российская валюта теряет позиции. Курс доллара преодолел отметку в 57 рублей впервые с 18 июля, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 13:02 мск курс американской валюты повышается на 2,01 рубля, до 57,03 рубля. Курс евро растет на 1,43 рубля, до 57,76 рубля.

Эксперт назвал сроки падения рубля

Доллар открыл торги падением до 54,84 рубля, евро — на 39 копеек, до 55,94 рубля.

Напомним, что 12 июля курсы доллара и евро сравнялись на Московской бирже на отметке 59,3 рубля, и в один момент «американец» был дороже «европейца». Такая картина наблюдалась впервые за 20 лет.

Ранее финансист, гендиректор «УК Спутник - Управление капиталом» Александр Лосев заявил РИА Новости, что уровень в 55-65 рублей за доллар должен наблюдаться до середины осени.

Рынки,Александр Лосев,УК Спутник-Управление капиталом,Московская биржа,
8
1 час назад

Курс доллара в четверг днем начал резко расти

Лера Букина

Во второй половине дня четверга российская валюта теряет позиции. Курс доллара преодолел отметку в 57 рублей впервые с 18 июля, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 13:02 мск курс американской валюты повышается на 2,01 рубля, до 57,03 рубля. Курс евро растет на 1,43 рубля, до 57,76 рубля.

Эксперт назвал сроки падения рубля

Доллар открыл торги падением до 54,84 рубля, евро — на 39 копеек, до 55,94 рубля.

Напомним, что 12 июля курсы доллара и евро сравнялись на Московской бирже на отметке 59,3 рубля, и в один момент «американец» был дороже «европейца». Такая картина наблюдалась впервые за 20 лет.

Ранее финансист, гендиректор «УК Спутник - Управление капиталом» Александр Лосев заявил РИА Новости, что уровень в 55-65 рублей за доллар должен наблюдаться до середины осени.

Рынки,Александр Лосев,УК Спутник-Управление капиталом,Московская биржа,
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