Во второй половине дня четверга российская валюта теряет позиции. Курс доллара преодолел отметку в 57 рублей впервые с 18 июля, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 13:02 мск курс американской валюты повышается на 2,01 рубля, до 57,03 рубля. Курс евро растет на 1,43 рубля, до 57,76 рубля.

Доллар открыл торги падением до 54,84 рубля, евро — на 39 копеек, до 55,94 рубля.

Напомним, что 12 июля курсы доллара и евро сравнялись на Московской бирже на отметке 59,3 рубля, и в один момент «американец» был дороже «европейца». Такая картина наблюдалась впервые за 20 лет.