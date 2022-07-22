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1 час назад

Нефть подорожала на опасениях вокруг поставок

Деловая газета "Взгляд"

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут в пределах 1%, поддерживают торги новости о ремонтных работах на трубопроводе Keystone на фоне в целом дефицитного рынка, а также коррекционная динамика после падения котировок днем ранее.

Нефть подорожала на опасениях вокруг поставок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 8.11 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1%, до 104,9 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI – на 0,94%, до 97,26 доллара.

Объем поставок по трубопроводу Keystone североамериканской компании TC Energy снижен из-за проведения ремонтных работ. Компания при этом не уточняет сроки завершения работ и восстановления поставок в прежнем объеме. Ожидания снижения поставок нефти поддерживает котировки.

Кроме того, инвесторы фиксируют прибыль после падения стоимости нефти днем ранее. Удешевление этого вида сырья в ходе торгов четверга превышало 5% из-за опасений возможной рецессии и снижения спроса.

Аналитики отмечают, что базовые факторы для котировок остаются в целом поддерживающими. Краткосрочные цены находятся выше долгосрочных, что указывает на то, что поставки нефти находятся в дефиците, считает старший рыночный аналитик Oanda Asia Pacific Pte Джеффри Халли, которого цитирует Bloomberg.

«По этой причине я пока не вижу существенного падения нефтяных цен», – отмечает эксперт.

Рынки,Джеффри Халли,
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