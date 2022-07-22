В мировой прессе ждут подписания зернового соглашения между Россией и Украиной, однако серьезно опасаются срыва «в последний момент». Об этом говорится в обзоре иностранных СМИ, подготовленном РИА Новости.

13 июля в Стамбуле прошла четырехсторонняя встреча по вопросу экспорта украинского зерна. В ней приняли участие делегации из России, Турции, Украины и представители ООН. Турция выступила гарантом процесса разминирования в Черном море, что позволило добиться прогресса по вопросу формирования безопасных зерновых коридоров. Ожидается, что соглашение об экспорте зерна будет подписано сегодня в Стамбуле в присутствии генерального секретаря ООН Антониу Гутериша.

При этом The Wall Street Journal, сославшись на источник из ООН, пишет о «проблемах, которые могут возникнуть в последнюю минуту».

По данным издания, сложности также могут возникнуть и из-за того, что грузоперевозчики и морские экипажи могут отказаться иметь дело с грузами из Одессы и других портов зоны военных действий. Такое мнение газете высказали зерновые трейдеры.

Деловая газета Financial Times в своей статье о ситуации на глобальных зерновых рынках и перспективах торговли после подписания соглашения, также оговаривается: «если сделка не сорвется в последний момент».

Опасение, что сделка может сорваться, высказали и журналисты The New York Times. Два высокопоставленных европейских источника рассказали изданию, что оптимистично оценивают перспективы подписания зернового соглашения в Турции, однако в статье отмечается, что ЕС не является стороной переговоров.

После начала спецоперации России на Украине в ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. А страны Запада обвиняли Россию в противодействии поставкам украинского продовольствия.

При этом российская сторона указывала на то, что Украина сама заминировала акваторию, а президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ подчеркнул, что вся проблема «в адекватности людей, которые находятся у власти в Киеве».

Соглашение о создании зернового коридора для транспортировки украинского зерна по Черному морю, как ожидается, будет подписано в пятницу в Стамбуле.

В четверг администрация президента Турции сообщила, что подписание соглашения об экспорте зерна намечено на 22 июля на 16:30 (местное время совпадает с московским) во дворце Долмабахче. В церемонии, как отмечает турецкая сторона, примут участие представители Украины и России, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

При этом генсек ООН уже прибыл в Стамбул "в рамках усилий по обеспечению полного доступа к украинскому продовольствию в мире, а также к продовольствию и удобрениям из России", говорится в Twitter офиса Гутерриша. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко допустил возможность подписания соглашения 22 июля, но только при наличии гарантий безопасности южных регионов страны. А со стороны РФ официального подтверждения участия во встрече не было.

Поддержка США

В США уже успели прокомментировать возможное подписание соглашения, отметив, что будут приветствовать эти договоренности. Как указал глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, Штаты координировались с Украиной, Турцией и ООН в процессе переговоров по экспорту зерна и продолжат работать с союзниками, чтобы обеспечить выполнение соглашения.

Ход переговоров

Вопрос организации зернового коридора из черноморских портов Украины удалось сдвинуть с мертвой точки в ходе четырехсторонних переговоров в Стамбуле 13 июля. Тогда Россия представила пакет предложений по практическому решению вопроса. Участники совещания в основном поддержали предложения РФ и заявили о скорейшем проведении второго раунда переговоров, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

С тех пор переговоры продолжались в видеоформате и шли, как сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко, "достаточно динамично". Однако помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал, что переговоры продвигаются сложно, в том числе из-за гарантий, которые якобы требует Киев от Москвы.

Содержание документа

По данным источника ТАСС в Анкаре, итоговый документ "Черноморская инициатива" будет состоять из нескольких разделов: о создании координационного центра под эгидой ООН, в работе которого примут участие представители военных и таможни договаривающихся сторон; о разминировании акватории украинских портов; о совместном контроле на входах и выходах из портов; об обеспечении безопасности маршрутов перевозки сельхозпродукции.

По данным турецкой газеты Yeni Şafak, разминированием займется Украина, она же будет определять маршруты следования судов с зерном. Таких маршрутов, как ожидается, будет три. Предполагается, что зерновой коридор начнет действовать практически сразу после подписания документа о его создании. В портах, откуда планируется вывозить зерно, как утверждается, будут находиться представители трех стран, они же будут отслеживать процесс его перевозки непосредственно от выхода судов из украинских портов до их захода в Стамбул.

Как заявил член украинской делегации на переговорах Рустем Умеров, для экспорта зерна будут открыты три порта: "Одесса", "Южный" и "Черноморск". Совместно с военными были разработаны безопасные маршруты, а мониторинговая группа под эгидой ООН, по его словам, будет следить за тем, чтобы суда не перевозили оружие.

В свою очередь газета The New York Times со ссылкой на анонимные правительственные источники сообщила в четверг, что проверку судов, направляющихся в порту Украины, обеспечит Турция. При этом часть минных заграждений у портов на юге Украины будет снята, проход судов до международных вод обеспечат украинские флот и береговая охрана. Полное разминирование проводиться не будет.

Москва готова гарантировать безопасность

Президент России Владимир Путин ранее отверг обвинения в том, что Россия якобы не дает вывозить зерно из украинских портов. Он заверил, что Москва готова гарантировать беспрепятственный вывоз зерна, если Киев разминирует их акватории, и подчеркнул, что не Россия заминировала подходы к гаваням. Москва также обещает не использовать ситуацию, чтобы "предпринимать какие-то атаки с моря".

Кроме того, 19 июля в Тегеране Путин указал, что Москва готова содействовать вывозу украинского зерна при условии снятия всех ограничений на российский продовольственный экспорт.

В ходе переговоров о вывозе украинского зерна Киев ставил условием прекращение боевых действий и отвод сил, а также обеспечение гарантий безопасности судов с украинским зерном.

Альтернативные маршруты

Еще в начале июня российский президент озвучил целый перечень способов вывезти украинское зерно: помимо подконтрольных Украине портов, это также можно сделать через порты в Азовском море, которые контролирует РФ, через Дунай и Румынию, через Венгрию, через Польшу и через территорию Белоруссии в порты Прибалтики.

Западные партнеры Киева в качестве альтернативы морскому пути изучали возможность вывоза украинской пшеницы через порты Балтийского моря, что предполагает их предварительную доставку в Польшу, Литву и Латвию по железной дороге или автотранспортом. Однако мощности железной дороги на Украине перегружены военными перевозками.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, его страна ранее вывозила через порты 10 млн тонн сельхозпродукции в месяц, но теперь, используя для экспорта железную дорогу, может вывезти лишь 2 млн тонн груза. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель указывал, что с апреля по июль ЕС удалось вывезти из Украины 5,8 млн тонн зерна. Всего же, по утверждению украинских властей, в стране находится 22 млн тонн зерна, еще 60 млн тонн ожидается осенью.

Соглашение по зерновому коридору, которое будет подписано в Стамбуле, позволит доставить не менее 25 млн тонн зерна на мировые рынки. Об этом сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС источник в Стамбуле.

"На первом этапе предполагается, что благодаря соглашению, которое будет сегодня подписано в Стамбуле, будут разблокированы суда с продовольствием, которые оказались заблокированы в украинских портах. Их приблизительно 80. По нашим подсчетам, это позволит в ближайшие недели после запуска данного механизма доставить на мировые рынки порядка 25 млн тонн зерна", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь телеканал Habertürk сообщил, что соглашение по зерну от Турции и России подпишут главы военных ведомств двух стран. Российский министр обороны уже прибыл в Стамбул, передает телеканал.

Украина могла согласиться частично разминировать свои черноморские порты, чтобы появилась возможность экспортировать миллионы тонн зерна, пишет издание New York Times. Оно отмечает, что официального подтверждения этой информации пока нет. Однако руководство Турции уже анонсировало заключение соглашения с Украиной, по которому возобновится экспорт.

Соглашение, по информации издания, будет заключено при участии Москвы и Киева. Пока на эту тему продолжаются переговоры, официальные лица подтверждают, что договоренности уже очень близки к подписанию.

До этого момента основным препятствием на пути к соглашению были мины, которые Украина установила в своих портах на побережье Черного моря. Однако теперь, судя по всему, Киев согласился открыть некоторые пути для кораблей.

Россия на переговорах по зерновому вопросу поднимала вопрос о необходимости снятия санкций по страховке и обслуживанию судов, сообщил телеканал A Haber со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники.

«Россия также заявила, что санкции, введенные в отношении российских судов в области страхования и обслуживания, должны быть сняты», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала.

Ранее знакомый с переговорами в Стамбуле источник заявил, что безопасный коридор для прохода судов с зерном в Черном море начнет действовать в ближайшие недели.

Накануне член украинской делегации на переговорах Рустем Умеров сообщил, что экспорт зерна с Украины планируется осуществлять через три порта: Одесса, Южный и Черноморск.

Напомним, в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.

Делегация Украины поддержит соглашение об экспорте зерна исключительно при наличии гарантий безопасности южных регионов страны. Об этом написал пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Ранее стало известно, что соответствующий документ может быть подписан уже в пятницу, 22 июля.

Украинская делегация поддержит только те решения, которые гарантируют безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, — подчеркнул Николенко.

Он также отметил, что по итогам переговоров, которые намечены на пятницу в Турции, может состояться подписание документа, «содержащего обязательства сторон по безопасному функционированию экспортных маршрутов в Чёрном море».

Будущее заключение соглашения о возобновлении экспорта зерна из украинских портов спасёт от голода жителей 53 государств. Такие данные привели в итальянском объединении сельхозпроизводителей Coldiretti.

По данным организации, в целом население этих стран тратит на еду не менее 60 процентов их доходов. Прекращение поставок из черноморских портов увеличило число спекуляций на рынке сельхозпродукции. В частности, интерес участников рынка сместился с ценных металлов к зерну и другим сельхозтоварам.

Также в организации назвали наиболее зависимые от украинского зерна страны. Крупнейшая из них – Ливан с 75 процентами, за ним идут Египет с 70 и Йемен с половиной объёмов. К счастью, у этих государств есть серьёзная альтернатива в лице России. В частности, в первую из них наша страна поставляет несколько тысяч тонн зерна в месяц в рамках гуманитарной помощи. А вторая вообще за последнее время вошла в список главных импортёров пшеницы и другой зерновой продукции. Всего на обе страны приходится более 30 процентов поставок зерновых, в том числе 16 – кукурузы. Также серьёзным источником продовольствия для развивающихся стран является подсолнечное масло. Его доля экспорта составляет 75 процентов.

Напомним, что военные действия между Россией и Украиной, которые начались в феврале этого года, привели не только к блокировке зерна в портах Чёрного моря, но и к многократному снижению урожая и экспорта зерновых внутри страны в целом.

22 июля в Стамбуле ожидается подписание соглашения о создании зернового коридора для транспортировки украинского зерна по Черному морю.

О том, какие международные усилия предпринимались для противодействия мировому зерновому кризису, - в материале ТАСС.

После того как 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине в ответ на просьбу о помощи со стороны народных республик Донбасса, страны Запада ввели масштабные антироссийские санкции, которые спровоцировали логистические и транспортные проблемы. Украина перестала экспортировать зерно морским путем, поскольку ее военные заминировали подходы к черноморским портам, включая Одессу. Поскольку на долю Украины и России приходится около 30% всего мирового экспорта пшеницы, во многих развивающихся странах возникла угроза голода. По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), конфликт между Россией и Украиной может привести в 2022-2023 годах к увеличению числа голодающих в мире на 8-13 млн человек, а также стать причиной роста цен на продовольствие в пределах 22%. Наиболее тяжелая ситуация грозит странам Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока.

Инициативы ООН и планы по переговорам в Турции

В мае 2022 года генсек ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения для поставщиков российских удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины. В рамках этой инициативы обсуждался также вопрос разминирования акватории Черного моря для создания безопасных транспортных коридоров. Предложения ООН были поддержаны Китаем и Турцией. Турецкие власти заявили, что могут предоставить гарантии безопасности поставок по Черному морю украинского зерна. 30 мая президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что российская сторона готова экспортировать удобрения и продовольствие при условии снятия с Москвы санкций.

7 июня турецкий телеканал TRT сообщил со ссылкой на источники в администрации президента Турции, что механизм реализации дорожной карты поставок украинского зерна готов на 80-90% и при достижении соответствующих договоренностей может быть запущен в кратчайшие сроки.

8 июня в Анкаре состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Россия заявила, что не воспользуется, в случае разминирования украинских портов, ситуацией в военных целях и согласна оформить соответствующие гарантии. 17 июня стало известно о создании между военными ведомствами России, Турции и Украины горячей линии для координации вопросов вывоза украинского зерна. Российская сторона подтвердила готовность содействовать вывозу зерна с Украины иностранными судами при соблюдении условий безопасности.

Однако уже 23 июня Сергей Лавров заявил, что РФ насторожена медленной реакцией ООН на российские предложения по вывозу зерна. Он отметил, что генсек ООН пытается сначала договориться об украинском зерне, но не о российском. Этими действиями, по словам российского министра, Гутерриш затягивает продовольственный кризис. Лавров также заявил, что любые попытки организовать международную коалицию для решения проблемы вывоза зерна Россия воспринимает как нацеленность на вмешательство в ситуацию в Черноморском регионе.

4 июля Чавушоглу заявил, что у ООН по вопросу зернового коридора имеется объективный и хороший план, но начало его работы в значительной степени зависит от России. 5 июля Эрдоган сообщил, что переговоры по зерну могут быть завершены в течение семи-десяти дней.

Заявления сторон

22 июня 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона подтверждает готовность содействовать вывозу зерна с Украины иностранными судами при соблюдении условий безопасности. По ее словам, "российскими военными созданы необходимые условия для безопасного функционирования двух морских гуманитарных коридоров - в Черном море, для выхода из шести <...> украинских портов в юго-западном направлении от территориальных вод, и в Азовском море, для выхода в направлении Черного моря". Для экспорта сельхозпродукции есть возможность использовать порты Мариуполя и Бердянска.

23 июня Лавров подчеркнул, что в международных водах Россия гарантирует безопасность доставки судов до пролива Босфор. При этом министр отметил, что попытки создать "какую-то международную коалицию" для вывоза зерна нацелены на "вмешательство в дела Черноморского региона под эгидой ООН".

1 июля Эрдоган сообщил, что власти Турции готовы заняться реэкспортом зерна, которое будет перевозиться по Черному морю, нуждающимся странам. По словам Эрдогана, в украинских портах находится порядка 20 турецких торговых судов, которые готовы к перевозке сельхозпродукции.

8 июля Лавров по итогам совещания глав МИД Группы двадцати (G20) подтвердил, что Россия готова к переговорному процессу с украинской и турецкой сторонами по вопросу вывоза украинского зерна. По его словам, ключевая роль отводится военным.

Четырехсторонние переговоры в Стамбуле

13 июля в Стамбуле состоялась закрытая встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна.

По заявлению официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, Россия представила предложения по организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов, "исключающие использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также недопущения провокаций".

По данным турецкой газеты Yeni Şafak, ожидается, что переходный процесс функционирования зернового коридора будет координировать ООН. В портах, откуда планируется вывозить зерновые, будут находиться представители трех стран, они же, по информации издания, станут отслеживать весь процесс - от выхода судов из украинских портов до их захода в Стамбул. Турецкая газета также утверждала, что на встрече в Стамбуле были достигнуты договоренности, касающиеся разминирования украинских портов. Этим, согласно публикации, будет заниматься Украина, она же будет определять маршрут следования судов с зерновыми.

Гутерриш констатировал "субстантивное согласие по многим аспектам" на встрече в Стамбуле. По его словам, достигнуто согласие по разминированию украинских портов, механизмам контроля над работой "зерновых коридоров", а также координации действий сторон. Однако для реализации договоренностей "потребуется еще большая техническая работа".

20 июля Путин по итогам встречи с лидерами Турции и Ирана в Тегеране сказал, что Москва готова содействовать вывозу украинского зерна при условии снятия всех ограничений на российский продовольственный экспорт.

Член украинской делегации на переговорах с РФ Рустем Умеров сообщил, что экспорт будут осуществлять из трех портов - Одесса, Южный и Черноморск. При этом украинская сторона заявила, что не потерпит российских судов в акваториях, даже если Россия подпишет соглашение.