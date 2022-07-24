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1 час назад

Эксперт спрогнозировал курс рубля к концу лета

Вечерняя Москваиещё 3

В ближайшие недели пройдет множество событий, которые отразятся на российской валюте. Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов в воскресенье, 24 июля, рассказал, каким будет курс рубля к концу лета.

Эксперт спрогнозировал курс рубля к концу лета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Как представляется, к понедельнику должен быть готов проект нового бюджетного правила. И, скорее всего, оно глобально останется таким же, как раньше, только скупать ЦБ будет не доллары и евро, а юани, рупии и другие более «лояльные» валюты, — сказал он.

По словам эксперта, времена, когда доллар стоит меньше 60 рублей, постепенно уходят. К концу лета российская валюта закрепится на отметке в 60 рублей. Однако к концу августа американская валюта может дойти до 63–64 рублей за единицу. Осенью ее стоимость может вырасти до 70-80 рублей, передает «Российская газета».

21 июля финансовый аналитик Александр Разуваев сообщил «Вечерней Москве», что в ближайшем будущем курс евро станет ниже курса доллара. По его словам, многое зависит от инфляции в США и их ставки.

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