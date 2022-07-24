Эксперт спрогнозировал курс рубля к концу лета

— Как представляется, к понедельнику должен быть готов проект нового бюджетного правила. И, скорее всего, оно глобально останется таким же, как раньше, только скупать ЦБ будет не доллары и евро, а юани, рупии и другие более «лояльные» валюты, — сказал он.