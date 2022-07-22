Набиуллина предупредила о последствиях введения потолка цен на нефть

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина рассказала на пресс-конференции о текущих трендах международной повестки. Она отметила, что реализация идеи стран «Большой семерки» о введении предельных цен на энергоресурсы приведет к повышению стоимости нефти на мировых рынках. Об этом пишет ТАСС.

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Набиуллина пояснила, что реализация концепции G7 «очевидно приведет к росту мировых цен».

Финансовые аналитики предупредили заранее о возможных рисках искусственного ограничения цен на российскую нефть. Они отметили, что подобные меры нерыночного регулирования могут негативно сказаться на международных рынках энергоресурсов.