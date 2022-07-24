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1 час назад

На Украине сообщают о начале формирования зерновых караванов в трех портах

ТАССиещё 3

Администрация морских портов Украины начала подготовку портов Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы, начинается формирование караванов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Украина начала формировать зерновые караваны в портах
Фото: ReutersReuters

"В связи с подписанием 22 июля 2022 года инициативы по экспорту зерна и связанных пищевых продуктов морским путем, осуществляется соответствующая подготовка портов Одесса, Черноморск и Южный к возобновлению работы. <...> Информируем вас, что заход и выход судов в указанные морские порты будет осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождаться судном лидирования", - говорится в сообщении на сайте администрации.

Отмечается, что для включения судна в караван, необходимо подавать заявки.

В Стамбуле 22 июля был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Меморандум между Россией и ООН фиксирует, что всемирная организация подключается к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. Еще один документ прописывает механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Соглашения между Россией, Турцией, Украиной и ООН подразумевают создание четырехстороннего координационного центра, чьи представители будут досматривать суда с зерном, чтобы не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

Рынки,ООН,
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