Власти США признали необходимость поставок российской нефти

Замгоссекретаря США Нуланд: российская нефть нужна на мировых рынках, чтобы сдержать цены

Фото: Dmitry Lovetsky/AP Dmitry Lovetsky/AP

США и их союзники нуждаются в поставках российской нефти на мировые рынки, в противном случае стоимость этого ресурса вновь начнет расти, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. «Большая семерка» планирует ввести потолок цен на российское топливо, чтобы снизить прибыль Москвы с продаж.

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США необходимо присутствие российского «черного золота» на мировых рынках, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Тем временем США выдали рекордные показатели экспорта американской нефти в текущем году — до 12 млн баррелей нефти в день. В ответ на возможное введение «потолка» цен вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия не будет поставлять нефть на мировые рынки себе в убыток. Глава ЦБ Набиуллина, в свою очередь, предупредила о росте стоимости энергоресурсов в случае, если G7 введет ограничения.

Слишком дорого для Вашингтона

«Нам необходимо видеть присутствие российской нефти на мировом рынке, в противном случае ее нехватка приведет к новому росту цен», — заявила Нуланд.

С 21 февраля, когда президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик, нефть по нынешний день торгуется по цене от $95 до $125 за баррель. Предыдущие пять лет цена была значительно ниже. С 2017 по начало 2022 года нефть торговалась в диапазоне $51 - $79 за баррель.

По мнению Вашингтона и союзников, ограничение предельной цены на российскую нефть должно быть таким, чтобы ограничить прибыль с продажи «черного золота» для Москвы, но сохранить для нее стимул и дальше поставлять этот ресурс на мировые рынки, добавила Нуланд.

21 июля замглавы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что уже к декабрю 2022 года может быть достигнута договоренность о пределе цен на российскую нефть. По его словам, ЕС рассчитывает заблокировать страховку российских нефтетанкеров – также к декабрю.

«Наша цель убедиться, что мы окажемся в положении, когда ценовой предел может быть добавлен к этому», — сказал замглавы ведомства.

6 июля Bloomberg сообщил, что США вместе с союзниками обсуждают «потолок» цены на российское «черное золото» на уровне $40-60. В конце июня агентство сообщило, что страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция, Япония, Канада) обсуждают введение «потолка» цены на нефть из РФ. Предполагалось, что мера должна работать за счет введения ограничений на страхование и доставку.

Москва в убыток не работает

22 июля председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предупредила, что возможное введение потолка цен на экспорт российской нефти приведет к росту мировых цен.

«Что касается геополитики и возможного потолка цен на экспорт нефти. Если <…> это будет в той или иной форме введено, на мой взгляд, это очевидно приведет к росту мировых цен», — заявила Набиуллина.

Ранее зампред правительства России Александр Новак заявил, что Москва не будет поставлять нефть на мировые рынки себе в убыток. По его словам, если инициатива G7 будет реализована, и цены окажутся ниже затрат для производства нефти, Москва не станет насыщать мировые рынки.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в начале июля прокомментировал планы премьера Японии Фумио Кисиды и G7 ввести ценовые ограничения. Он отметил, что дефицит российского топлива наоборот спровоцирует кратный скачок цен на рынке.

«Нефти будет на рынке существенно меньше, а цена ее будет гораздо выше. Причем выше прогнозной астрономической цены в 300-400 долларов. Сравните с динамикой цен на газ <...> А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России. Как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2»», — написал Медведев.

30 июня Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с действиями недружественных государств. В документе поручено сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.». Имущество компании будет передано в российскую собственность с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Сахалина-2».