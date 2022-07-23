Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
1 час назад

Байден нашел способ «снизить доходы Путина»

Илья Родин

Президент США Джо Байден заявил на брифинге, что принятые им меры позволили значительно снизить стоимость энергоресурсов в стране. Он пояснил, что администрация в настоящее время работает над вопросом об установлении потолка на цену российской нефти на мировых рынках. Речь опубликована на официальном сайте Белого дома.

Байден нашел способ «снизить доходы Путина»
Фото: ReutersReuters

Байден отметил, что на протяжении 38 дней динамика роста цен на топливо остается положительной. Результат был достигнут в результате усилий, направленных на наращивание производства нефти в США, а также за счет использования резервных фондов.

По словам политика, несмотря ни на что цена топлива на бензозаправках по-прежнему слишком высока. Поэтому Байден считает необходимым предпринять дополнительные шаги.

Он полагает, что среди мер, направленных на решение энергетического кризиса, должно быть установление предельных цен на энергоресурс. Глава государства заверил, что «это позволит увеличить предложение [нефти от других поставщиков] и снизить доходы [президента России Владимира] Путина».

Шольц выступил с обвинением в адрес Москвы

Экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин раскритиковал ранее заявления официальных лиц Еврокомисии о том, что Европа вынуждена покупать российское «черное золото», чтобы Путин не смог получать сверхдоходы от продажи энергоресурса.

Рынки,Дмитрий Рогозин,Джозеф Байден,Владимир Путин,Роскосмос,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители