Байден нашел способ «снизить доходы Путина»

Президент США Джо Байден заявил на брифинге, что принятые им меры позволили значительно снизить стоимость энергоресурсов в стране. Он пояснил, что администрация в настоящее время работает над вопросом об установлении потолка на цену российской нефти на мировых рынках. Речь опубликована на официальном сайте Белого дома.

Фото: Reuters Reuters

Байден отметил, что на протяжении 38 дней динамика роста цен на топливо остается положительной. Результат был достигнут в результате усилий, направленных на наращивание производства нефти в США, а также за счет использования резервных фондов.

По словам политика, несмотря ни на что цена топлива на бензозаправках по-прежнему слишком высока. Поэтому Байден считает необходимым предпринять дополнительные шаги.

Он полагает, что среди мер, направленных на решение энергетического кризиса, должно быть установление предельных цен на энергоресурс. Глава государства заверил, что «это позволит увеличить предложение [нефти от других поставщиков] и снизить доходы [президента России Владимира] Путина».