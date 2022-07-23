Агентство Bloomberg раскрыло информацию о двух государствах, помогающих Европе отказаться от нефти из России.

По данным издания, Саудовская Аравия и Ирак направляют все больше и больше своей сырой нефти в Европу, помогая нефтеперерабатывающим заводам континента «преодолевать разворот от России».

В Bloomberg проанализировали данные отслеживания судов и пришли к выводу, что в первые три недели июля более 1 миллиона баррелей нефти в день доставлялось в Европу с Ближнего Востока. Объемы почти удвоились по сравнению с прошлым годом.

«Военная операция России на Украине вызвала негативную реакцию европейских компаний, многие из которых решили прекратить сотрудничество с Москвой. Тем не менее, так называемые самосанкции породили вопрос о том, где найти альтернативные источники поставок», - пишет агентство.

Сейчас европейцы ориентированы на поставки из Саудовской Аравии и Ирака. Они идут через трубопровод под названием SuMed, который пересекает Египет. Также задействованы суда, двигающиеся через Суэцкий канал в Красное море.

Объемы перекачиваемой нефти выросли примерно с 800 000 баррелей в день месяцем ранее до самого высокого уровня с момента кратковременного всплеска во время общедоступной добычи в апреле 2020 года.

Пока неясно, являются ли потоки с Ближнего Востока в Европу устойчивыми. В конце этого года должно вступить в силу эмбарго Евросоюза на российскую нефть. Часть пакета санкций включает запрет на страхование поставок российских товаров любым покупателям.

Если запрет на страхование ударит по всему экспорту, чего опасается министерство финансов США, то это может снова усилить конкуренцию за поставки с Ближнего Востока.