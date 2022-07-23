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1 час назад

Bloomberg: две страны помогают Европе отказаться от российской нефти

Майк Габриелян

Агентство Bloomberg раскрыло информацию о двух государствах, помогающих Европе отказаться от нефти из России.

По данным издания, Саудовская Аравия и Ирак направляют все больше и больше своей сырой нефти в Европу, помогая нефтеперерабатывающим заводам континента «преодолевать разворот от России».

В Bloomberg проанализировали данные отслеживания судов и пришли к выводу, что в первые три недели июля более 1 миллиона баррелей нефти в день доставлялось в Европу с Ближнего Востока. Объемы почти удвоились по сравнению с прошлым годом.

«Военная операция России на Украине вызвала негативную реакцию европейских компаний, многие из которых решили прекратить сотрудничество с Москвой. Тем не менее, так называемые самосанкции породили вопрос о том, где найти альтернативные источники поставок», - пишет агентство.

Сейчас европейцы ориентированы на поставки из Саудовской Аравии и Ирака. Они идут через трубопровод под названием SuMed, который пересекает Египет. Также задействованы суда, двигающиеся через Суэцкий канал в Красное море.

Объемы перекачиваемой нефти выросли примерно с 800 000 баррелей в день месяцем ранее до самого высокого уровня с момента кратковременного всплеска во время общедоступной добычи в апреле 2020 года.

Пока неясно, являются ли потоки с Ближнего Востока в Европу устойчивыми. В конце этого года должно вступить в силу эмбарго Евросоюза на российскую нефть. Часть пакета санкций включает запрет на страхование поставок российских товаров любым покупателям.

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Если запрет на страхование ударит по всему экспорту, чего опасается министерство финансов США, то это может снова усилить конкуренцию за поставки с Ближнего Востока.

Кроме того, грузы вынуждены преодолевать большие расстояния, что увеличивает использование мирового флота нефтяных танкеров.

Рынки,Казначейство США,ЕС,
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