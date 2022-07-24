Эксперт предсказал закрепление рубля к доллару в августе

Российскому рублю было предсказано снижение по отношению к доллару. Такой прогноз был дан специалистом департамента стратегических исследований Total Research Николаем Вавиловым.
Вавилов предполагает, что до конца лета российской валюте удастся закрепиться на уровне 60 руб. за доллар, а после достигнет уровня в 63-64 руб. По его словам, времена, когда американский доллар стоил меньше 60 руб., постепенно уходят в небытие. Ближайшая цель, до которой должен опуститься рубль — 60 руб. за доллар.
“Это техническое сопротивление, преодоление которого откроет дорогу к 70”.
По мнению аналитика, причиной падения курса рубля станет проект нового бюджетного правила. Эксперт также добавил, что “скорее всего, оно глобально останется таким же, как раньше, только скупать Центральный Банк России будет не доллары и евро, а юани, рупии и другие более “лояльные” валюты. Возможно, речь пойдет даже о золоте”.