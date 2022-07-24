Эксперт предсказал закрепление рубля к доллару в августе

Российскому рублю было предсказано снижение по отношению к доллару. Такой прогноз был дан специалистом департамента стратегических исследований Total Research Николаем Вавиловым.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Вавилов предполагает, что до конца лета российской валюте удастся закрепиться на уровне 60 руб. за доллар, а после достигнет уровня в 63-64 руб. По его словам, времена, когда американский доллар стоил меньше 60 руб., постепенно уходят в небытие. Ближайшая цель, до которой должен опуститься рубль — 60 руб. за доллар.

“Это техническое сопротивление, преодоление которого откроет дорогу к 70”.