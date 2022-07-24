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1 час назад

Стала известна выгода Турции от «продуктовой сделки»

Илья Родин

Председатель комитета по сельскому хозяйству турецкого парламента Юнус Кылыч рассказал, что Анкара сможет покупать украинское зерно по более выгодной цене. Он пояснил, что делегации России и Украины устно пообещали ему предоставить Турции определенные преференции в закупках. Об этом пишет Sabah.

Отмечается, что в рамках подписанного между Россией и Украиной соглашения на мировые рынки будет поставлено 25 млн тонн зерна на сумму $15 млрд.

Для того, чтобы безопасный коридор для вывоза зерна работал бесперебойно, приняты соответствующие меры. В частности, за судами будет осуществляться постоянный контроль с помощью БПЛА и спутников. Центр контроля будет находиться в Стамбуле, поясняет издание.

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Кылыч подчеркнул, что Москва и Киев будут определять конкретику по сделкам. Они примут решение об объемах поставок в ту или иную страну, о стоимости зерновых, а также о том, будут ли осуществляться продажи вообще. Он добавил, что Турция получит сельхозпродукты по выгодной цене в любом случае.

Он уточнил, что кроме достигнутых устных договоренностей, есть еще один важный фактор. Анкара взяла на себе функции секретариата, она будет вносить соответствующий вклад в торговлю России и Украины. По мнению Кылыча, это «принесет пользу обеим странам», так как Турция поделится с ними свои опытом в мировой торговле.

Рынки,Парламент Турции,
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