Председатель комитета по сельскому хозяйству турецкого парламента Юнус Кылыч рассказал, что Анкара сможет покупать украинское зерно по более выгодной цене. Он пояснил, что делегации России и Украины устно пообещали ему предоставить Турции определенные преференции в закупках. Об этом пишет Sabah.

Отмечается, что в рамках подписанного между Россией и Украиной соглашения на мировые рынки будет поставлено 25 млн тонн зерна на сумму $15 млрд.

Для того, чтобы безопасный коридор для вывоза зерна работал бесперебойно, приняты соответствующие меры. В частности, за судами будет осуществляться постоянный контроль с помощью БПЛА и спутников. Центр контроля будет находиться в Стамбуле, поясняет издание.

Кылыч подчеркнул, что Москва и Киев будут определять конкретику по сделкам. Они примут решение об объемах поставок в ту или иную страну, о стоимости зерновых, а также о том, будут ли осуществляться продажи вообще. Он добавил, что Турция получит сельхозпродукты по выгодной цене в любом случае.