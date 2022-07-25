Мосбиржа изменит тарифы за операции на рынке акций

Московская биржа планирует с октября изменить тарифы за операции на рынке акций. Об этом в понедельник, 25 июля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в финансовых компаниях.

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По данным издания, Мосбиржа решила перейти от регрессивной и симметричной модели тарификации к плоской и асимметричной. С четвертого квартала комиссии разделят на сборы для мейкеров (предоставляют ликвидность) и тейкеров (ее забирают).

Сейчас комиссия складывается из постоянной (максимальная — 800 тысяч рублей в месяц) и оборотной (максимальная — 0,01 процента от объема операций) частей. В новой модели мейкеров освободят от комиссии, а с тейкера будет взиматься 0,03 процента от оборота.

Собеседники газеты утверждают, что решение о новой тарификации было принято биржей и брокерами совместно. На Мосбирже подтвердили изданию планы внедрения новой тарифной модели. Там прогнозируют, что «маркетмейкеры и провайдеры ликвидности получат больше возможностей для работы, что положительно скажется на ликвидности российских бумаг».