Курс рубля упал

Курс рубля в ходе торгов 26 июля упал к основным мировым валютам. Доллар вырос до отметки в 60 рублей, евро — в 61 рубль, свидетельствуют данные Московской биржи.

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Последний раз доллар выше отметки в 60 рублей торговался 11 июля. В последние месяцы курс рубля находится на сравнительно высоком уровне — ситуация обусловлена рядом факторов, включая и административные ограничения на операции с валютой, и отсутствием спроса на доллары и евро со стороны российских импортеров в условиях санкций.