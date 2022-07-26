Курс рубля упал

Курс рубля в ходе торгов 26 июля упал к основным мировым валютам. Доллар вырос до отметки в 60 рублей, евро — в 61 рубль, свидетельствуют данные Московской биржи.
Последний раз доллар выше отметки в 60 рублей торговался 11 июля. В последние месяцы курс рубля находится на сравнительно высоком уровне — ситуация обусловлена рядом факторов, включая и административные ограничения на операции с валютой, и отсутствием спроса на доллары и евро со стороны российских импортеров в условиях санкций.
Министр финансов Антон Силуанов в конце июня говорил, что укрепление рубля стоит российскому бюджету многомиллиардных потерь. Тогда же он анонсировал решения по борьбе со слишком высоким курсом, не исключая использования сверхдоходов от продажи нефти и газа для валютных интервенций.