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25 минут назад

Курс рубля упал

Lenta.ruиещё 29

Курс рубля в ходе торгов 26 июля упал к основным мировым валютам. Доллар вырос до отметки в 60 рублей, евро — в 61 рубль, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс рубля упал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Последний раз доллар выше отметки в 60 рублей торговался 11 июля. В последние месяцы курс рубля находится на сравнительно высоком уровне — ситуация обусловлена рядом факторов, включая и административные ограничения на операции с валютой, и отсутствием спроса на доллары и евро со стороны российских импортеров в условиях санкций.

Предсказан курс рубля к концу года

Министр финансов Антон Силуанов в конце июня говорил, что укрепление рубля стоит российскому бюджету многомиллиардных потерь. Тогда же он анонсировал решения по борьбе со слишком высоким курсом, не исключая использования сверхдоходов от продажи нефти и газа для валютных интервенций.

Рынки,Антон Силуанов,Московская биржа,
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