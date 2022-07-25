К концу 2022 года курс рубля достигнет 70,1 за доллар, спрогнозировали «Известия» на основе мнений аналитиков девяти крупнейших российских банков. На снижение рубля повлияют закупки валют дружественных стран, восстановление импорта и ослабление мирового спроса на сырьё. Кроме того, аналитики допускают, что российская валюта будет падать после тех или иных слов представителей власти.

Самое глубокое падение отечественной валюты предсказал главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов — он считает, что рубль может просесть до 77 за доллар. Среди причин он назвал снижение экспортной выручки и новое бюджетное правило, которое позволит Минфину закупать валюты дружественных стран в резервы.

«К концу года поставки по параллельному импорту, вероятно, усилятся, что позволит поддержать спрос на валюту. При этом экспорт может постепенно уменьшаться в связи с санкциями и по мере усиления рецессии в мире, которая сократит спрос на ресурсы и, соответственно, поддержит снижение цен на них. Не менее важным фактором для ослабления рубля может стать возобновление бюджетного правила, если объёмы торгов дружественными валютами всё же будут достаточными для покупки валюты», — заявил Григорьев.

Рубль резко ослаб после начала военной спецоперации на Украине и введения санкций. В середине марта курс доллара доходил до 120 рублей, евро — до 133. После этого российский Центробанк обязал экспортёров продавать 80% валютной выручки и ограничил россиян в покупке и продаже наличной валюты. Также банкам запретили переводы в пользу нерезидентов из недружественных стран.

После этого рубль начал укрепляться и в итоге почти достиг 50 за доллар. Ситуация особо не изменилась, даже когда Центробанк смягчил некоторые ограничения, а отдельные и вовсе отменил. Официальный курс доллара на 25 июля — 57,39 рубля, евро — 57,76 рубля.