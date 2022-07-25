Мосбиржа приостановит торги японской иеной

Московская биржа сообщила, что приостановит торги японской иеной 8 августа в связи с рисками и затруднениями при проведении расчётов в этой валюте.

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«Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «японская иена — российский рубль» (JPYRUB) и «доллар США — японская иена» (USDJPY) в биржевом и внебиржевом режимах», — заявили на Мосбирже.

Кроме того, с 8 августа японскую иену не будут принимать в качестве обеспечения по операциям на рынках Мосбиржи.

В июне японская валюта опустилась до самого низкого за последние 24 года уровня, её курс к американской в моменте достигал 135,2 иены за доллар.