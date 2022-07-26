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26 июля

МВФ улучшил прогноз по снижению ВВП России в 2022 году

ТАСС

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по ВВП России на 2022 год, падение показателя составит 6%. В 2023 году снижение составит 3,5%, следует из опубликованного во вторник доклада фонда.

Таким образом, организация улучшила прогноз по падению ВВП РФ по сравнению с апрельскими оценками на 2,5% пункта в текущем году и ухудшила на 1,2% пункта в следующем году.

Вместе с тем прогноз роста мировой экономики на этот год ухудшен на 0,4% пункта - до 3,2%. В 2023 году, согласно прогнозу фонда, рост мировой экономики составит 2,9%, что на 0,7% пункта меньше по сравнению с апрельским прогнозом.

В апрельском докладе МВФ отмечалось, что организация ожидает падения экономики России в 2022 году на 8,5%. В соответствии с апрельским прогнозом, ожидалось, что в 2023 году снижение ВВП замедлится до 2,3%.

Рынки,Экономика России,Международный валютный фонд,
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