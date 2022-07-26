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1 час назад

В Турции рассказали о начале работы по «топливной сделке»

Илья Родин

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар рассказал в интервью телеканалу al-Jazeera, что ведутся консультации по новой сделке. Крупные государства планируют заключить соглашение о транспортировке топлива. Об этом пишет РИА «Новости».

В Турции рассказали о начале работы по «топливной сделке»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Хулуси Акар подчеркнул, что в настоящее время специалисты работают над деталями соглашения о транзите энергоресурсов. По его словам, оно «будет схоже с [так называемой] «продуктовой сделкой».

Министр обороны Турции Акар: началась работа по продуктовой сделке

В случае, если заинтересованные стороны примут его, это поможет справиться с мировым энергетическим кризисом, уточнил министр.

Ранее сообщалось, что представители России и Украины подписали в Стамбуле договор о беспрепятственных поставках продовольствия и удобрений. Гарантами сделки стали Турция и ООН.

Рынки,Хулуси Акар,ООН,
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