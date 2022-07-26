В Турции рассказали о начале работы по «топливной сделке»

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар рассказал в интервью телеканалу al-Jazeera, что ведутся консультации по новой сделке. Крупные государства планируют заключить соглашение о транспортировке топлива. Об этом пишет РИА «Новости».

Хулуси Акар подчеркнул, что в настоящее время специалисты работают над деталями соглашения о транзите энергоресурсов. По его словам, оно «будет схоже с [так называемой] «продуктовой сделкой».

В случае, если заинтересованные стороны примут его, это поможет справиться с мировым энергетическим кризисом, уточнил министр.