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1 час назад

Экономист Бабин прокомментировал ситуацию на валютном рынке

RT на русском

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

Экономист прокомментировал ситуацию на валютном рынке
Фото: ТАССТАСС

В беседе с агентством «Прайм» он напомнил, что после падения весной рубль укрепился практически вдвое до рекордных уровней семилетней давности, в связи с чем власти России начали планомерное ослабление мер валютного контроля.

«Однако этого оказалось недостаточно для возвращения курса рубля на более низкие экономически обоснованные уровни. Тем более импорт восстанавливается недостаточно быстро», — отметил Бабин.

Он также допустил, что до конца года доллар может вернуться в диапазон 70-80 рублей.

Ранее доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно того, как российская и иностранная валюты могут повести себя в будущем.

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