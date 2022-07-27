Экономист прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

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В беседе с агентством «Прайм» он напомнил, что после падения весной рубль укрепился практически вдвое до рекордных уровней семилетней давности, в связи с чем власти России начали планомерное ослабление мер валютного контроля.

«Однако этого оказалось недостаточно для возвращения курса рубля на более низкие экономически обоснованные уровни. Тем более импорт восстанавливается недостаточно быстро», — отметил Бабин.

Он также допустил, что до конца года доллар может вернуться в диапазон 70-80 рублей.