В Турции назвали планируемое к вывозу количество зерна

Свыше 25 млн тонн зерна с Украины планируется перевезти по зерновому коридору в рамках договоренностей, достигнутых «четверкой» в Стамбуле, сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

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«Свыше 25 млн тонн зерна, находящиеся в портах Украины, необходимо безопасно и, главное, в кратчайшие сроки перевезти на мировые рынки, в связи с чем возникла необходимость создания безопасного морского коридора», – сказал турецкий министр на церемонии официального открытия Совместного координационного центра в Стамбуле, сообщает ТАСС.

Акар отметил, что при необходимости договоренности в рамках «продуктовой сделки», рассчитанные на 120 дней, по соглашению сторон могут быть продлены.

Как сообщает РИА «Новости», Акар также заявил, что на данный момент нет необходимости в разминировании в Черном море для движения судов.

«Если возникнет необходимость в разминировании, планирование будет производиться по согласованию сторон. Однако на данном этапе в этом нет необходимости», – сказал он.

Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.