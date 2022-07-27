Страны Группы семи (G7) намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя объединения.

"Цель - подстроиться под сроки, которые уже установил Евросоюз . Мы хотим, чтобы механизм потолка цен вступил в силу в то же время", - заявил источник.

Кроме того, страны G7 хотят ограничить цены на нефть из России таким образом, чтобы они превышали стоимость добычи, но при этом были ниже нынешних рыночных цен. Как пишет агентство, в G7 считают, что если цена будет превышать стоимость добычи, то у России будет "стимул продолжать ее".