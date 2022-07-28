Рубль укрепился к доллару

Доллар открывает торги четверга падением. Он опустился на 62 копейки, до 59,51 рубля. При этом европейская валюта демонстрирует рост на 3 копейки, до 60,91 рубля, следует из данных Московской биржи.
Накануне российская валюта взяла курс на укрепление после четырех неудачных торговых сессий подряд. Так, вечером курс доллара опустился до 59,88 рубля, евро – до 60,73 рубля. Доллар открыл торги на уровне 61,2 рубля, евро - 62,06 рубля.
В среду Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания приняла решение повысить базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5 процента годовых. Аналитики прогнозировали аналогичное значение.
Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ранее заявил агентству «Прайм», что сейчас опасно покупать валюты тех стран, которые начали санкционную кампанию против России. Речь идет о долларе США, евро, швейцарском франке, английском фунте стерлингов, японской йене, австралийском долларе.