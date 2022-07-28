Рубль укрепился к доллару

Доллар открывает торги четверга падением. Он опустился на 62 копейки, до 59,51 рубля. При этом европейская валюта демонстрирует рост на 3 копейки, до 60,91 рубля, следует из данных Московской биржи.

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Накануне российская валюта взяла курс на укрепление после четырех неудачных торговых сессий подряд. Так, вечером курс доллара опустился до 59,88 рубля, евро – до 60,73 рубля. Доллар открыл торги на уровне 61,2 рубля, евро - 62,06 рубля.

В среду Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания приняла решение повысить базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5 процента годовых. Аналитики прогнозировали аналогичное значение.