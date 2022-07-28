Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 60.22EUR 61.00
Войти в почту
1 час назад

Рубль укрепился к доллару

Лера Букина

Доллар открывает торги четверга падением. Он опустился на 62 копейки, до 59,51 рубля. При этом европейская валюта демонстрирует рост на 3 копейки, до 60,91 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль укрепился к доллару
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне российская валюта взяла курс на укрепление после четырех неудачных торговых сессий подряд. Так, вечером курс доллара опустился до 59,88 рубля, евро – до 60,73 рубля. Доллар открыл торги на уровне 61,2 рубля, евро - 62,06 рубля.

В среду Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания приняла решение повысить базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 2,25-2,5 процента годовых. Аналитики прогнозировали аналогичное значение.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ранее заявил агентству «Прайм», что сейчас опасно покупать валюты тех стран, которые начали санкционную кампанию против России. Речь идет о долларе США, евро, швейцарском франке, английском фунте стерлингов, японской йене, австралийском долларе.

Рынки,Московская биржа,ФРС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители