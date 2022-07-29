Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+29° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
1 час назад

Раскрыта настоящая цена доллара

Lenta.ruиещё 6

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с агентством «Прайм» раскрыл настоящую цену доллара.

Раскрыта настоящая цена доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, комфортным курсом рубля к доллару с точки зрения экспортных доходов и наполняемости бюджета является зона 70-80 рублей. При этом федеральный бюджет на текущий 2022 год сверстан исходя из среднего курса в 72,1 рубля.

Инвестстратег полагает, что к таким значениям доллар может подняться в четвертом квартале нынешнего года. «Перспективы ослабления рубля будут во многом зависеть от того, реализуется ли обновленное бюджетное правило и какие параметры в него будут заложены», — считает он.

При этом Бахтин подчеркнул, что не в пользу рубля работает цикл снижения ключевой ставки, который, вероятно, еще не завершен в этом году.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал выгодные курсы валют для российской экономики. По его словам, доллар должен стоит 59 рублей, а евро — 61 рубль. Экономист назвал такие показатели равновесными и предположил, что именно к таким значениям и будут стремиться валюты в будущем.

Рынки,Александр Бахтин,Михаил Беляев,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители