Латвия продолжила закупать российский газ

Калвитис подтвердил, что компания покупает российский газ, но не у Газпрома, так как «не может рассчитаться» с Газпромом – оплата происходит не в рублях, а в евро. Калвитис пояснил, что у его компании «есть другой поставщик», но не стал называть его, сославшись на «коммерческую информацию», передает ТАСС со ссылкой на Delfi.