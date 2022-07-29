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1 час назад

Латвия продолжила закупать российский газ

Деловая газета "Взгляд"

Основной оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze покупает российский газ, но делает это через посредника, сообщил глава компании Айгарс Калвитис.

Латвия продолжила закупать российский газ
Фото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Калвитис подтвердил, что компания покупает российский газ, но не у Газпрома, так как «не может рассчитаться» с Газпромом – оплата происходит не в рублях, а в евро. Калвитис пояснил, что у его компании «есть другой поставщик», но не стал называть его, сославшись на «коммерческую информацию», передает ТАСС со ссылкой на Delfi.

Напомним, 1 июля Latvijas gаze установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9%. Повышение цен оправдали тем, что Латвия исчерпала закупленные в России объемы газа, а новый купить нет возможности. 14 июля латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года.

Рынки,Айгарс Калвитис,Газпром,
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