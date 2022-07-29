На Украине запретили табло с курсом валют

Национальный банк Украины запретил валютным обменникам выставлять табло с текущим курсом валют. Об этом сообщает РИА «Новости».
В сообщении банка уточняется, что кроме табло запрещаются и иные способы информирования граждан о текущем курсе валют.
«Эта информация будет размещаться исключительно в кассах учреждений и их структурных подразделений. В то же время небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи запрещается осуществлять информирование об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют вне касс учреждений и их структурных подразделений, привлекая к ним дополнительное излишнее внимание любыми цифровыми значениями или символами», – говорится в сообщении Национального банка.
Напомним, что ранее Национальный банк Украины призвал США и Евросоюз заморозить активы всех банков России.