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1 час назад

На Украине запретили табло с курсом валют

Елена Прошина

Национальный банк Украины запретил валютным обменникам выставлять табло с текущим курсом валют. Об этом сообщает РИА «Новости».

На Украине запретили табло с курсом валют
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В сообщении банка уточняется, что кроме табло запрещаются и иные способы информирования граждан о текущем курсе валют.

«Эта информация будет размещаться исключительно в кассах учреждений и их структурных подразделений. В то же время небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи запрещается осуществлять информирование об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют вне касс учреждений и их структурных подразделений, привлекая к ним дополнительное излишнее внимание любыми цифровыми значениями или символами», – говорится в сообщении Национального банка.

Напомним, что ранее Национальный банк Украины призвал США и Евросоюз заморозить активы всех банков России.

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