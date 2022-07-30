Хеллоуин без конфет: Американцев предупредили о грядущем дефиците шоколада

Из-за украинского кризиса и пандемии американские дети останутся на Хеллоуин без конфет. Производитель сладостей Hershey's предупредил, что не сможет удовлетворить спрос. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на гендиректора компании Мишеля Бака.

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В финансовом отчете за второй квартал Hershey объявила, что осенью столкнется с нехваткой конфет на фоне проблем с глобальной цепочкой поставок.

«Мы не сможем полностью удовлетворить потребительский спрос на Хеллоуин», — заявил Мишель Бак.

Компания уже увеличила производственные мощности, но в этом году сладостей все равно не хватит.

Главная причина - проблемы с глобальной цепочкой поставок из-за пандемии и украинского кризиса. Производитель конфет также столкнулся с нехваткой основных ингредиентов, таких как какао.

На Хеллоуин в США принято раздавать конфеты детям, которые обходят дома в карнавальных костюмах.