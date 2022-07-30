Хеллоуин без конфет: Американцев предупредили о грядущем дефиците шоколада

Из-за украинского кризиса и пандемии американские дети останутся на Хеллоуин без конфет. Производитель сладостей Hershey's предупредил, что не сможет удовлетворить спрос. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на гендиректора компании Мишеля Бака.
В финансовом отчете за второй квартал Hershey объявила, что осенью столкнется с нехваткой конфет на фоне проблем с глобальной цепочкой поставок.
«Мы не сможем полностью удовлетворить потребительский спрос на Хеллоуин», — заявил Мишель Бак.
Компания уже увеличила производственные мощности, но в этом году сладостей все равно не хватит.
Главная причина - проблемы с глобальной цепочкой поставок из-за пандемии и украинского кризиса. Производитель конфет также столкнулся с нехваткой основных ингредиентов, таких как какао.
На Хеллоуин в США принято раздавать конфеты детям, которые обходят дома в карнавальных костюмах.
Hershey's — не единственная компания, пострадавшая от глобального кризиса и рецессии в США. Недавно компания Klondike, принадлежащая Unilever, объявила о прекращении производства любимого фанатами Choco Taco. Это произошло из-за «беспрецедентного всплеска спроса» и необходимости сбалансировать доступность других своих продуктов по всей стране.