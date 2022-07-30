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47 минут назад

Хеллоуин без конфет: Американцев предупредили о грядущем дефиците шоколада

Майк Габриелян

Из-за украинского кризиса и пандемии американские дети останутся на Хеллоуин без конфет. Производитель сладостей Hershey's предупредил, что не сможет удовлетворить спрос. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на гендиректора компании Мишеля Бака.

Хеллоуин без конфет: Американцев предупредили о грядущем дефиците шоколада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В финансовом отчете за второй квартал Hershey объявила, что осенью столкнется с нехваткой конфет на фоне проблем с глобальной цепочкой поставок.

«Мы не сможем полностью удовлетворить потребительский спрос на Хеллоуин», — заявил Мишель Бак.

Компания уже увеличила производственные мощности, но в этом году сладостей все равно не хватит.

Главная причина - проблемы с глобальной цепочкой поставок из-за пандемии и украинского кризиса. Производитель конфет также столкнулся с нехваткой основных ингредиентов, таких как какао.

На Хеллоуин в США принято раздавать конфеты детям, которые обходят дома в карнавальных костюмах.

Hershey's — не единственная компания, пострадавшая от глобального кризиса и рецессии в США. Недавно компания Klondike, принадлежащая Unilever, объявила о прекращении производства любимого фанатами Choco Taco. Это произошло из-за «беспрецедентного всплеска спроса» и необходимости сбалансировать доступность других своих продуктов по всей стране.

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