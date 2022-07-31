Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
2 часа назад

Средняя цена на газ в Европе резко подскочила

Lenta.ruиещё 2

Среднемесячная расчетная цена на газ на европейской бирже резко подскочила. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.

Средняя цена на газ в Европе резко подскочила
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что стоимость подскочила почти на 50 процентов, с 1180 долларов за тысячу кубометров в июне до порядка 1805 долларов в июле.

Фьючерсные контракты на газ по индексу хаба TTF торговались в июле в диапазоне 1530-2385 долларов за тысячу кубометров, тогда как в прошлом году в этом же месяце они находились на уровне ниже 500 долларов.

По словам руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александра Амирагяна, сложившийся уровень цен вызван комплексом факторов. Он подчеркнул, что определяющие среди них — снижение поставок из России и неопределенность с перспективами их восстановления. Он добавил, что жаркая погода в Европе также повлияла на подорожание газа. Кроме того, роль сыграло сокращение генерации энергии из альтернативных источников.

Амирагян предупредил, что при сохранении низкого уровня поставок из России не стоит ожидать снижения цен на газ в Европе, поскольку альтернативные маршруты поставок в ближайшей перспективе не компенсируют выпадающие объемы российского газа.

Аналитик добавил, что увеличение стоимость газа в ЕС может произойти при усилении конкуренции европейских и азиатских потребителей за сжиженный природный газ на мировом рынке, а также сохранением напряженности с поставками из России.

В последние дни цены на газ в Европе на бирже выросли до 12 процентов. Августовский фьючерс на газ с поставкой на нидерландский хаб TTF 27 июля стоит почти 2350 долларов за тысячу кубометров. Сейчас газ торгуется по цене 2248 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Рынки,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители