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1 час назад

В Турции заявили о готовности первого судна к отгрузке украинского зерна

Майк Габриелян

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что процесс отгрузки зерна из портов, контролируемых Киевом, начнется в ближайшее время. Технические работы с первым судном в Черном море уже завершены, передает РИА Новости.

В Турции заявили о готовности первого судна к отгрузке украинского зерна
Фото: ТАССТАСС

«Технические работы завершены, отгрузку планируется начать как можно скорее после административной подготовки, а сотрудники Совместного координационного центра работают слаженно и в сотрудничестве», - отметили турецкие военные.

Сделка, которую представители России подписали с Турцией и ООН предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Для этого Киев частично разминирует прибрежную территорию. Одно из условий - все корабли будут поверяться россиянами и турками, перевозить оружие запрещено.

В ООН рассчитывают, что сделка позволит вывозить 5 млн т зерна ежемесячно.

Рынки,Хулуси Акар,ООН,
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