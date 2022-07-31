В Турции заявили о готовности первого судна к отгрузке украинского зерна

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что процесс отгрузки зерна из портов, контролируемых Киевом, начнется в ближайшее время. Технические работы с первым судном в Черном море уже завершены, передает РИА Новости.

«Технические работы завершены, отгрузку планируется начать как можно скорее после административной подготовки, а сотрудники Совместного координационного центра работают слаженно и в сотрудничестве», - отметили турецкие военные.

Сделка, которую представители России подписали с Турцией и ООН предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Для этого Киев частично разминирует прибрежную территорию. Одно из условий - все корабли будут поверяться россиянами и турками, перевозить оружие запрещено.