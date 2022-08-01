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1 час назад

Стоимость российской нефти резко упала

Lenta.ru

Средняя цена российского сорта нефти Urals в июле упала до 78,41 доллара за баррель, что на 10,1 процента ниже, чем в июне. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов России, опубликованные на сайте ведомства.

Стоимость российской нефти резко упала
Фото: ReutersReuters

В целом в период с января по июль включительно средняя стоимость российского сырья составляла 83,27 доллара за баррель, а в те же сроки 2021 года — 64,68 доллара.

Проблема с определением стоимости российской нефти возникла после того, как западные страны начали отказываться от ее закупок, а трейдеры перестали проводить сделки с ней. Ввод российских войск на Украину привел к тому, что число возможных покупателей сырья резко сократилось, и в рамках сделок они требовали существенных дисконт к эталонному сорту Brent.

По оценкам Reuters, в июле скидка составляла 32,5 доллара, эксперты Platts говорили о среднем дисконте в размере 40,76 доллара. Иную картинку представляло ценовое агентство Argus — оно утверждало, что скидка составляла только 15 долларов.

Также несколько завышенную картину со ссылкой на собственный источник предоставляли РИА Новости, указывавшие, что весь июль цена колебалась на уровне 79-82 доллара за баррель. Цена на Brent большую часть месяца находилась в диапазоне 100-105 долларов.

Рынки,Минфин России,
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