Акции российской компании рухнули после введения санкций США

Акции Магнитогорского металлургического комбината (ММК) упали в цене в ходе торгов 3 августа. На минимуме стоимость рухнула на 14 процентов, до 22,75 рубля, а к моменту написания новости скорректировалась до 24,65 рубля за акцию (минус 7 процентов), свидетельствуют данные Московской биржи.

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Цена акций снижается после появления новостей о решении США ввести санкции против владельца российской компании Виктора Рашникова и самого предприятия.

Помимо Рашникова, под ограничения попали другие представители бизнеса — глава холдинга «Фосагро» Андрей Гурьев и основатель «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко.