«Банк Америки» заявил о переходе к «ужасному» сценарию ситуации с газом в Европе

Ситуация с газовым кризисом в Европе переходит от «плохого» сценария к «ужасному». К такому выводу пришел «Банк Америки» (Bank of America), сообщает Business Insider.

Фото: Reuters Reuters

По мнению американского финансового конгломерата, нехватка газа из-за сокращения Россией поставок может означать, что зимних запасов может оказаться недостаточно. Кроме того, цены на природный газ могут стать еще выше, допустили в «Банке Америки».

«По мере роста пессимизма в отношении российских поставок, европейские спотовые и форвардные цены устанавливаются в более высоком диапазоне», — отметили в организации.

Ранее компания «Газпром» снизила поставки по трубопроводу «Северный поток» до 20 процентов проектной мощности. Причиной сокращения поставок стала остановка еще одного газоперекачивающего агрегата (ГПА) Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая».