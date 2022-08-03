Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Аналитик прогнозирует рост доллара

Газета.Ruиещё 3

Курс доллара вырастет в августе из-за продолжающегося ослабевания рубля на фоне девалютизации финансовой системы, замедления темпов роста экспорта из-за санкций, восстановления импорта и все более активного обсуждения целесообразности снятия с паузы бюджетного правила. Об этом сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, передает агентство Prime.

Аналитик предупредил о скором росте доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал экономист, на устойчивости рубля также скажется геополитический фон и «проблемы с Тайванем».

Перечисленные факторы, отмечает Зельцер, способны качнуть рубль ниже и если сырьевой рынок из стагнации последних месяцев перейдет в рецессию, то это еще сильнее скажется на национальной валюте.

По его прогнозу, доллар в августе может вырасти до 65–67 рублей.

Аналитики советуют хранить сбережения в китайском юане и гонконгском долларе, так как там нет таких рисков как с франком и иеной.

1 августа Банк России продлил ограничения на снятие наличных денег в иностранной валюте еще на 6 месяцев — до 9 марта 2023 года.

Рынки,Банк России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители