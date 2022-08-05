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1 час назад

Нефть подорожала после двухдневного снижения

Деловая газета "Взгляд"иещё 10

Мировые цены на нефть в пятницу утром перешли к коррекционному росту после двухдневного снижения.

Нефть подорожала после двухдневного снижения
Фото: ТАССТАСС

По состоянию на 9.24 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,53%, до 94,62 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI – на 0,75%, до 89,19 доллара. При этом цена нефти марки Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель впервые с 14 июля, а марки WTI дешевле 90 долларов за баррель впервые с 21 февраля, передает РИА «Новости».

В пятницу утром стоимость нефти растет в рамках коррекции после двухдневного снижения. Так, за два дня нефть марки Brent подешевела на 7,02%, марки WTI – на 6,88%.

Снижение нефтяных котировок было обусловлено рядом причин. Весомое влияние оказали опасения о возникновении рецессии мировой экономики и продолжающиеся коронавирусные ограничения в Китае.

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