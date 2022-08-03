Болгария хочет возобновить поставки российского газа

Председатель совета директоров Болгарской газовой компании «Булгаргаз» Иван Топчийски заявил, что ведутся переговоры с российским холдингом «Газпром» о возобновлении поставок газа. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Переговоры продолжаются. Мы не знаем, как будет развиваться переписка, но вероятность восстановления поставок еще есть. Это вариант, который еще не закрыт. Речь идет о договоре, которые мы имеем до конца года», – сообщает Топчийски.
Он также уточнил, что российская сторона может изменить условия по оплате поставок газа. При этом представитель компании «Булгаргаз» отметил, что в Болгарии сейчас развивается газовый кризис, и цены на топливо в августе вырастут на 60%.
Напомним, что ранее уходящее правительство Болгарии одобрило договор о поставке семи партий сжиженного газа из США.