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2 часа назад

Болгария хочет возобновить поставки российского газа

Елена Прошина

Председатель совета директоров Болгарской газовой компании «Булгаргаз» Иван Топчийски заявил, что ведутся переговоры с российским холдингом «Газпром» о возобновлении поставок газа. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Болгария хочет возобновить поставки российского газа
Фото: ReutersReuters

«Переговоры продолжаются. Мы не знаем, как будет развиваться переписка, но вероятность восстановления поставок еще есть. Это вариант, который еще не закрыт. Речь идет о договоре, которые мы имеем до конца года», – сообщает Топчийски.

Он также уточнил, что российская сторона может изменить условия по оплате поставок газа. При этом представитель компании «Булгаргаз» отметил, что в Болгарии сейчас развивается газовый кризис, и цены на топливо в августе вырастут на 60%.

Напомним, что ранее уходящее правительство Болгарии одобрило договор о поставке семи партий сжиженного газа из США.

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