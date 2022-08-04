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21 минуту назад

Раскрыта судьба доллара и юаня в условиях тайваньского кризиса

Лера Букина

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в интервью агентству «Прайм» сообщил о том, что ожидает доллар и юань в связи с тайваньским кризисом.

Раскрыта судьба доллара и юаня в условиях тайваньского кризиса
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что национальная валюта Китая стабильна к доллару с середины мая. По словам собеседника, поездка спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань не повлияла на юань. Более того, ему удалось укрепить свои позиции до $6,75, указал Антонов.

Он напомнил о многочисленных предупреждениях, которые власти США получили от Пекина, однако, как указал специалист, они ни к чему не привели.

В настоящее время доминирует Китай, который уже приступил к вводу ограничений в отношении Тайваня, отметил Антонов. По его словам, сейчас участники рынка ждут известий из азиатского региона.

Специалист прогнозирует умеренное укрепление в связи с дальнейшим ужесточением монетарной политики ФРС США для борьбы с высокой инфляцией.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер заявил агентству «Прайм», что у доллара есть шанс укрепиться к российской валюте в августе. Он предупредил об ослаблении факторов, которые летом поддерживали рубль. Речь идет о сокращении экспорта из РФ и восстановлении импорта.

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