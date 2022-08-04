Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+33° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Цены на нефть WTI опустились до уровня 21 февраля

Илья Родин

Цены на нефть на мировых рынках снизились в среднем на 1%. В частности, стоимость марки WTI упала ниже $90 за баррель. Это произошло впервые с 21 февраля 2022 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Цены на нефть опустились до уровня 21 февраля
Фото: ReutersReuters

Осенние фьючерсы на нефть также показали падение. Цена сентябрьских фьючерсов на WTI уменьшилась на 0,76%, до $89,97, октябрьских на Brent на 1,06%, до $89,97.

Снижение стоимости техасской нефти WTI обусловлено сложной ситуацией, которая сложилась в США, сообщает Telegram-канал Readovka.

Резкое повышение стоимости топлива на заправках вызвало критику в адрес Белого дома. Администрация президента США Джо Байдена была вынуждена отреагировать на недовольство со стороны населения и «пустить в расход стратегические запасы», а также принять другие экстренные меры. В результате, цена галлона понизилась на заправках до $4,19.

«Газпром» сделал заявление о ситуации с турбиной для «Северного потока»

По данным издания, даже такое снижение стоимости не помогло исправить ситуацию. Водителям пришлось сократить покупку бензина на 5-10%. Это, в итоге, и привело к понижению цены черного золота на мировых рынках.

Рынки,Джозеф Байден,Администрация США,Газпром,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители