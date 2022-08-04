Цены на нефть опустились до уровня 21 февраля

Цены на нефть на мировых рынках снизились в среднем на 1%. В частности, стоимость марки WTI упала ниже $90 за баррель. Это произошло впервые с 21 февраля 2022 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

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Осенние фьючерсы на нефть также показали падение. Цена сентябрьских фьючерсов на WTI уменьшилась на 0,76%, до $89,97, октябрьских на Brent на 1,06%, до $89,97.

Снижение стоимости техасской нефти WTI обусловлено сложной ситуацией, которая сложилась в США, сообщает Telegram-канал Readovka.

Резкое повышение стоимости топлива на заправках вызвало критику в адрес Белого дома. Администрация президента США Джо Байдена была вынуждена отреагировать на недовольство со стороны населения и «пустить в расход стратегические запасы», а также принять другие экстренные меры. В результате, цена галлона понизилась на заправках до $4,19.